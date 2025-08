Nasenbeinbruch! ÖFB-Kicker bekommt Gesichtsmaske

„Es dauert alles noch“

In der vergangenen Saison hatte Schlager mit anhaltenden Knieproblemen zu kämpfen. „Es dauert alles noch. Also es gibt keine Prozentanzahl, wie weit ich bin. Es braucht Trainingseinheiten, es braucht Spiele. Ich schätze mal, dass ich in einem Jahr wieder bei 100 Prozent bin“, meinte der 27-Jährige vor wenigen Tagen.