Trotz Feuer: Oscar-Nominierungen finden statt

Am 5. Jänner suchten die verheerende Feuer den Raum Los Angeles heim. Mindestens 28 Todesopfer, mehr als 15.000 zerstörte Gebäude waren die Folge. Am Motto „The Show Must Go On“ hält die Entertainmentmetropole jedoch eisern fest. Am Donnerstag stehen die wegen der Brände zweimal verschobenen Oscar-Nominierungen an.