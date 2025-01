Bleibt vom Bruckner-Jahr mehr als ein Pixi-Buch?

Bruckner Orchester noch unentschlossen

„Man ging aus den Konzertsälen hinaus, jeder konnte an Bruckner andocken“, so Trawöger – auch durch das gelungen Open Air des Bruckner Orchesters am Linzer Hauptplatz, gemeinsam mit Folkshilfe. Ob es so ein Open Air heuer wieder gibt, steht aber noch nicht fest. Fix ist das Salinenkonzert des Bruckner Orchesters (5., 6. Juli) in Ebensee.