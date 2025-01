Das Ende von Rot-Pink 1 ist jetzt besiegelt

Jetzt soll es sogar Sondersitzungen geben

Formal wurde beantragt, den Gemeinderat vor Ablauf der Wahlperiode aufzulösen – wobei die Auflösung nicht sofort wirksam wird, denn die regulären Sitzungen von Gemeinderat und Landtag sollen bis zur Wahl in knapp drei Monaten wie geplant stattfinden. Und nicht nur das: In seiner Rede hat SPÖ-Klubchef Joe Taucher angedeutet, dass auch Sondersitzungen angesetzt werden könnten, um noch ausstehende Vorhaben zu beschließen. Seine Devise: „Wir haben noch viel vor, deshalb arbeiten wir weiter.“ Laut Regierungsmonitor sind bereits 93,4 Prozent der Projekte der Stadtregierung umgesetzt oder in Umsetzung.