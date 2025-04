Nach Horrorsturz: „Konnte die Rennen kaum ansehen“

Nachdem sie in den vergangenen Jahren im Europacup beständig gepunktet hatte, überzeugte Runggaldier in der Saison 2023/24 auch im Weltcup, kam zweimal unter die Top 15. So sollte es auch in der abgelaufenen Saison weitergehen, doch ein schlimmer Sturz im Training in Copper Mountain Anfang Dezember machte ihr einen Strich durch die Rechnung.