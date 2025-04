Vor Wahl: Wiener fordern Obergrenze beim Zuzug

Weniger Gastpatienten in unseren Spitälern

Der Wahlkampf war noch jung, als Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in der „Krone“ mit einer interessanten Forderung aufhorchen ließ. Nach der Obergrenze für Gastpatienten aus anderen Bundesländern, soll es für Nicht-Wiener fortan auch eigene Wartelisten auf Operationen geben – damit jene, die in der Stadt leben und hier auch Steuern sowie Gebühren zahlen, schneller dran kommen. Ist das gerechtfertigt, haben wir gefragt? 52 Prozent – und damit eine klare Mehrheit der „Krone“-Leser – begrüßen diesen Vorschlag, 40 Prozent lehnen ihn jedoch ab.