Kunststoff-Riese „Alpla“ auf Expansionskurs

Schon seit längerem fertigen die weltweit tätigen Vorarlberger Verpackungs- und Recyclingspezialisten im Werk in der „10th of Ramadan City“ bei Kairo Kunststoffflaschen, Preforms und Verschlüsse für die Märkte Nordafrikas und des Nahen Ostens. Seit 2024 ist der Standort auch Zentrale für die Buchhaltung der gesamten Region Africa, Middle East & Turkey (Amet). Nun investiert das Harder Unternehmen weiter in der Wachstumsregion Nordafrika. Acht Jahre nach der Gründung von „Alpla Taba“ in Ägypten übernimmt der Mehrheitseigner alle Anteile des Joint-Venture-Partners „Taba“. Die Übernahme der Anteile erfolgte am 16. Dezember 2024. Über die Konditionen wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.