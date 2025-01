Mann (26) flüchtet trotz Schreckschuss der Polizei

Am Sonntagabend hielten Beamte in Wien-Simmering einen verdächtigen Autofahrer an. Bei der Identitätskontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige wegen eines bevorstehenden Strafantritts bereits vor Gericht erwartet wird. Die Polizei setzte bei seinem Fluchtversuch einen Schreckschuss in den Boden ab.