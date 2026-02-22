Mit Joint und Musik Polizeieinsatz provoziert

Elektroschocker, Totschläger, Messer

In seiner Tasche fanden die Beamten dann Drogen, Gegenstände zum Gebrauch von Suchtmitteln, einen Elektroschocker, zwei Messer, einen Totschläger, ein vermutlich gefälschtes Rezept, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Identitätsdokumente und eine Bankomatkarte, die dem 20-Jährigen nicht gehörten. Jetzt muss geklärt werden, woher Letztere stammen. Der Mann hatte bereits ein Waffenverbot. Er befand sich am Sonntag in polizeilicher Anhaltung.