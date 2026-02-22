Vorteilswelt
Illegales in Tasche

Mit Joint und Musik Polizeieinsatz provoziert

Wien
22.02.2026 13:43
Der Verdächtige zog mit Joint und Musik die Aufmerksamkeit der Wiener Polizei auf sich ...
Der Verdächtige zog mit Joint und Musik die Aufmerksamkeit der Wiener Polizei auf sich (Symbolbild).(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit lauter Musik aus einer Musikbox und einem Joint in der Hand hat am Samstagnachmittag ein 20-Jähriger einen Polizeieinsatz in einem Wiener Einkaufszentrum ausgelöst. Der junge Mann war wegen der Amtshandlung völlig uneinsichtig und ging dann auch auf einen Beamten los. 

Passanten des „Wien Mitte The Mall“ im Bezirk Landstraße alarmierten wegen des auffälligen Verhaltens des 20-Jährigen die Polizei. Bei der Identitätsfeststellung weigerte er sich, die Musik leiser zu drehen, den Joint auszumachen und seinen Ausweis herzuzeigen.

Als die Polizisten mit dem Österreicher in eine nahe gelegene Inspektion gehen wollten, klammerte er sich an das Geländer der dortigen Rolltreppe. Die Beamten versuchten seine Hände zu lösen, plötzlich attackierte der Mann einen der Polizisten. Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde er vorläufig festgenommen.

Elektroschocker, Totschläger, Messer
In seiner Tasche fanden die Beamten dann Drogen, Gegenstände zum Gebrauch von Suchtmitteln, einen Elektroschocker, zwei Messer, einen Totschläger, ein vermutlich gefälschtes Rezept, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Identitätsdokumente und eine Bankomatkarte, die dem 20-Jährigen nicht gehörten. Jetzt muss geklärt werden, woher Letztere stammen. Der Mann hatte bereits ein Waffenverbot. Er befand sich am Sonntag in polizeilicher Anhaltung.

Wien
22.02.2026 13:43
