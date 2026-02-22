Allzeit bereit: Team Tierschutz bildet Helfer aus

Bereichernde Erfahrung

Auch die „Krone“ Tierecke unterstützt diese Aktion. Ressort-Leiterin Maggie Entenfellner erklärt: „Ich freue mich sehr über diese Kooperation. Sie zeigt, wie viel Wirkung entsteht, wenn Menschen gemeinsam für Tiere eintreten.“ Mit dem nächsten Kursstart am 4. März 2026 können interessierte Neulinge Teil der Bewegung werden und helfen, Tierhilfe in Österreich weiter zu stärken.