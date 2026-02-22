Vorteilswelt
Allzeit bereit: Team Tierschutz bildet Helfer aus

Tierecke
22.02.2026 11:01
Ziel der Bewegung ist es, Tierhilfe nicht nur spontan, sondern strukturiert und professionell ...
Ziel der Bewegung ist es, Tierhilfe nicht nur spontan, sondern strukturiert und professionell anzubieten.(Bild: Krone KREATIV/Tierschutz Austria)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Aus einer spontanen Rettungsaktion wurde eine Soforthilfe-Initiative, die ihresgleichen sucht. Das „Team Tierschutz“ geht bereits ins zweite Jahr und zieht immer mehr Menschen an, die ihre Freizeit in den Dienst der guten Sache stellen wollen. Im März startet ein weiterer Kurs für Interessierte. 

Das Projekt unter dem Namen „Team Tierschutz“ begann während der Hochwasserkatastrophe 2024, als zahllose Tiere, darunter vor allem Schwalben, in akute Not gerieten. Freiwillige sammelten die geschwächten Vögel ein, versorgten sie im Tierschutzhaus Vösendorf und halfen ihnen, wieder in die Freiheit zurückzufinden.

Diese erste Aktion des Vereins Tierschutz Austria brachte Menschen zusammen, die beschlossen, über den akuten Notfall hinaus dauerhaft zu helfen – und so wuchs „Team Tierschutz“ zu einer echten Bewegung. Heute umfasst „Team Tierschutz“ Hunderte aktive Helfer, vor allem in Ost-Österreich.

Anges Giespert ist eine von 40 Absolventinnen, die sich in den Dienst stellen, wenn Hilfe ...
Anges Giespert ist eine von 40 Absolventinnen, die sich in den Dienst stellen, wenn Hilfe dringend benötigt wird.(Bild: Doris Mitterer)

In großer WhatsApp Gruppe organisiert
Sie koordinieren Einsätze bei Fundtieren, verletzten Wildtieren oder Notfällen durch Wetterextreme. Ziel der Bewegung ist es, Tierhilfe nicht nur spontan, sondern strukturiert und professionell anzubieten. Wer Teil des Netzwerks wird, lernt, Verantwortung zu übernehmen und Tieren in unterschiedlichsten Situationen kompetent zur Seite zu stehen.

Tierische Schulbank
Ein wichtiger Baustein ist die 16-wöchige „Team-Tierschutz“ Akademie im Tierschutzhaus Vösendorf, dem größten Tierheim Österreichs. Dort verbinden die Teilnehmer theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung: Pflege verletzter Tiere, Erste Hilfe, rechtliche Grundlagen, Artenschutz und Öffentlichkeitsarbeit gehören ebenso zum Programm wie Kampagnenarbeit und nachhaltige Ernährung.

Über „Team Tierschutz“:

  • Um auch in Zukunft bei solchen Notfällen schnell handeln zu können, werden auch weiterhin ehrenamtliche Helfer gesucht
  • Hier können sich Interessierte melden!

  • Die nächste Team-Tierschutz-Akademie beginnt am 4. März 2026 und dauert erneut 16 Wochen

  • Die Einheiten finden mittwochs von 18.00 bis 20.00 Uhr statt

Die Absolventen sind nach dem Abschluss bestens gerüstet, um in der Bewegung aktiv Verantwortung zu übernehmen. Aktuell haben 40 Absolventen die Akademie erfolgreich abgeschlossen. Akademieleiter Martin Aschauer betont: „Moderner Tierschutz braucht Menschen, die nicht nur mitfühlen, sondern handeln.“

Bereichernde Erfahrung 
Auch die „Krone“ Tierecke unterstützt diese Aktion. Ressort-Leiterin Maggie Entenfellner erklärt: „Ich freue mich sehr über diese Kooperation. Sie zeigt, wie viel Wirkung entsteht, wenn Menschen gemeinsam für Tiere eintreten.“ Mit dem nächsten Kursstart am 4. März 2026 können interessierte Neulinge  Teil der Bewegung werden und helfen, Tierhilfe in Österreich weiter zu stärken.

Tierecke
22.02.2026 11:01
