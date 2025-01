Minister-Duelle, Forderungen und Konfliktlinien

Jetzt geht es ans Eingemachte. In 13 Untergruppen verhandeln FPÖ und ÖVP über die erste blau-schwarze Koalition. Wer erste Forderungen in Sachen Ministerienverteilung aufstellt und nächster Außenminister werden dürfte, welche politischen Stolpersteine beide Parteien für eine Koalition noch aus dem Weg rollen müssen und wer eine Art „Leistungs-Flat-Tax“ einführen will.