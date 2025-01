Bitter! Liensberger fehlt ÖSV-Team am Kronplatz

Mit Liensberger wird die aktuell drittbeste ÖSV-Riesentorläufer – geht man nach dem Weltcupstand – bei dem, am Dienstag stattfindenden Rennen am Südtiroler Kronplatz fehlen. 2021 gewann sie in dieser Disziplin WM-Bronze in Cortina. In dieser Saison punktete sie beim Auftakt in Sölden als Achte, blieb danach aber ohne weitere Zähler. In Killington schied sie im ersten Lauf aus, am Semmering und in Kranjska Gora verpasste sie jeweils die Quali für Durchgang zwei.