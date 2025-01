Damen-Flutlichtslalom in Flachau ab 17.45 Uhr LIVE

Der kroatische Shootingstar könnte zur ersten Hattrick-Siegerin im Slalom-Weltcup seit 15 Jahren werden, die nicht Mikaela Shiffrin oder Petra Vlhova heißt. Damals feierte Marlies Schild (heute Raich) von 2011 auf 2012 sogar fünf Siege in Serie. Nach den Siegen am Semmering und in Kranjska Gora scheint das Selbstvertrauen der Kroatin riesengroß. Einen Anflug von Macht und Dominanz habe sie bereits in Slowenien gespürt, ließ die 20-Jährige zuletzt wissen. In Abwesenheit der beiden rekonvaleszenten Ski-Granden ist sie auch auf der Hermann-Maier-Rennstrecke die erste Anwärterin auf die Krone als neue „Snow Space Salzburg Princess“.