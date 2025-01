FPÖ regiert derzeit in fünf Bundesländern mit

Grüne in keiner Landesregierung mehr

Die Zeiten, in denen die Grünen als beliebter Juniorpartner galten, sind jedenfalls vorbei. 2014/15 waren sie noch in sechs Ländern in der Regierung, entweder als Partner der ÖVP oder SPÖ. Proporzmäßig sind die Grünen heute noch in Wien und Oberösterreich vertreten.