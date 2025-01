Vize-Premier Dabro schießt aus fahrendem Auto

Premier Plenković forderte Rückzug

Der kroatische Regierungschef Andrej Plenković bezeichnete Dabros Rückzug am Samstag als die richtige und einzig mögliche Entscheidung. „Vor dem Hintergrund der zunehmenden Gewalt, die wir in letzter Zeit in Kroatien erlebt haben, ist ein solches Verhalten mit der Rolle eines Ministers in meiner Regierung völlig unvereinbar“, sagte er laut Hina. Plenković selbst habe den Minister zum Rücktritt aufgefordert.