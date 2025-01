Wem vertraut Haselsteiner seine Strabag an?

Völlig überrascht wurde die Wirtschaftswelt am Freitagabend vom Tod des Strabag-Chefs Klemens Haselsteiner. Der 44-Jährige hinterlässt eine Lücke in Österreichs größtem Baukonzern, die nur schwer gefüllt werden dürfte. Obwohl börsennotiert und unter mehreren Investoren aufgeteilt, zieht vor allem einer die Fäden im Unternehmen: Wen setzt Hans Peter Haselsteiner nun an die Spitze?