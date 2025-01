Vergewaltigung, schwere Drohung: Vier Jahre Haft

„Hilferuf“ auf Ungarisch

Der Fall kam ins Rollen, als die Frau in einem Handyshop in Völkermarkt den Mut fasste, sich dem ungarischsprachigen Besitzer in ihrer Muttersprache anzuvertrauen. Der Angeklagte, der sie begleitete, reagierte dabei zunehmend nervös , da er die Sprache nicht verstand. „Er ist zudem mehrfach einschlägig vorbestraft und zeigt trotzdem keine Anzeichen von Reue“, unterstrich die Staatsanwältin.