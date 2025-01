Wiener zieht es ins Exotische: „Ich spare nicht“

Donnerstagfrüh ist das Gewusel in der Messe groß, die Reiselust der Wiener ist groß. „Ich bin eine Stunde an der Kassa gestanden, aber das ist es mir wert“, sagt Andrea B. Einzig der Zeitpunkt der Ferienmesse ist für die 61-Jährige nicht gut gewählt. „Wir machen immer im Februar unsere jährliche Fernreise, da ist natürlich schon alles gebucht“, so die Wienerin. Heuer gehe es nach Sri Lanka. Auf der Messe holt sie sich Anregungen für den Sommerurlaub, den sie in diesem Jahr gemeinsam mit ihren Kindern und Enkelkind in Österreich verbringen will. Das Problem: Österreich sei teuer. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.