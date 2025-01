Auf welche Frauen Trump jetzt setzt

Donald Trump ist ein unschlagbarer Meister darin, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu lenken: mit Tweets, Schlagzeilen, Buddys oder mit einer, wie soll man sagen, charakteristischen Mischung aus übersteigertem Selbstbewusstsein und Showman-Attitüde. Wenn der Mann, der wie kein Zweiter polarisiert, am Montag in Washington, D.C., als amerikanischer Präsident für seine zweite Amtszeit angelobt wird, startet er bereits mit seinem nominierten Hofstaat im Rücken. Und zwar mit einer Frauenquote, von der manch Gleichstellungsbeauftragte eines Unternehmens nur träumen könnte. Aber welche Köpfe spielen denn in Donalds Damenkomitee künftig eine richtig tragende Rolle?