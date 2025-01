Russische Gefängnisse haben „ganze Katzenkolonie“

In der Butyrka gebe es eine „ganze Katzenkolonie“, erzählte der Russe. In Pawels Zelle biss die Katze Musja ständig den Insassen in die Beine und versuchte manchmal sogar, den Schlafenden die Ohrstöpsel aus den Ohren zu ziehen. Aber trotz ihres ungestümen Charakters wurde sie von allen gehegt und gepflegt. „Musja spaziert gar nicht in der Zelle herum, weil jeder sie abwechselnd auf dem Arm trägt“, zitiert Medusa aus einem der Redaktion vorliegenden Briefe Pawels.