Psychoalarm: Wie Nawalny sein Gefängnis verspottet

„Wenn man in Isolationshaft sitzt und wenig Beschäftigung hat, kann man bei der Korrespondenz mit der Verwaltung Spaß haben“, erklärt Nawalny im Netz. Das weiß wohl niemand besser als er, war er doch seit Sommer 2022 ganze 180 Tage in der Strafzelle untergebracht. Dort wird er übrigens auch seinen nächsten Geburtstag feiern - am 4. Juni wird der Politiker 47, führt das unabhängige russisch-lettische Nachrichtenportal „Meduza“ an.