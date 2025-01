Im Trainingslager wäre es jetzt wärmer

Das bedeutet, dass die Kicker im Ländle jetzt zwar auf schneefreien Plätzen, aber bei klirrenden Temperaturen von zuletzt bis zu -8 Grad Celsius trainieren. Was aber mit der richtigen Adjustierung natürlich kein Problem ist. Der Teambuilding-Aspekt – der sehr stark ist in einem Trainingslager, wo das Team eine Woche oder länger durchgehend aufeinanderpickt und sich so automatisch zusammenschweißt – kommt dagegen daheim weniger zur Geltung. Die Kosten-Nutzen-Rechnung der Ländle-Vereine empfahl aber dieses Jahr offensichtlich keine Flüge in den Süden.