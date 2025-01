Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Einfamilienhaus

Am frühen Mittwochmorgen mussten die Feuerwehren in Hohenems ausrücken. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen. Alarmiert wurden die Florianijünger um 5.20 Uhr. Als die Einsatzmannschaften vor Ort eintrafen, hatten sich bereits sechs Bewohner der Immobilie ins Freie gerettet.