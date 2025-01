Kims Soldaten: Suizid-Befehl statt Gefangenschaft

Soldaten wussten gar nicht, dass sie in Krieg ziehen

Die beiden Gefangenen hätten gar nicht gewusst, dass sie für Russland in den Krieg ziehen sollen: Einer der nordkoreanischen Soldaten erklärte, seine Kommandeure hätten ihm gesagt, es handele sich „nur um Training“. Einer der Nordkoreaner soll in einem Verhör erklärt haben, in seine Heimat zurückkehren zu wollen, der andere wolle lieber in der Ukraine bleiben. „Falls erforderlich“ würde er aber doch nach Nordkorea zurückkehren, fügte er hinzu.