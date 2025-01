„Kickl ist Putin-Freund und Europa-Feind“

Der scheidende grüne Vizekanzler Werner Kogler analysiert im krone.tv-Interview die aktuellen Entwicklungen in der heimischen Innenpolitik und auch sein jahrelang in der Bundesregierung gelebtes Verhältnis zu ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer: „Ich habe Nehammer als aufrichtigen und ehrlichen Politiker kennengelernt. Aber man sieht nun gerade in der ÖVP, wie sehr man sich auch verbiegen lassen kann.“