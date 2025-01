Selbst Genossen waren von Prammer-Sieg überrascht

„Für uns ist klar, dass wir alles geben müssen, um die Linzer zu motivieren, dass sie mir auch für die Stichwahl in zwei Wochen ihr Vertrauen schenken“, so Prammer. Davon, dass er den Sieg ja ohnehin schon fix in der Tasche hätte, will der 50-Jährige nichts wissen. Deshalb wurde auch am Sonntag nicht mehr groß gefeiert. „Natürlich haben wir noch mit einem Glaserl angestoßen, aber richtig feiern dürfen wir hoffentlich dann am 26. Jänner.“