Faustball-Klub-WM: Das Duell der drei Giganten

Urfahr-Topstar Bruno Arnold ist in bester Laune. Erstens fühlt er sich vor der Klub-WM in Vöcklabruck in Topform, zweitens sieht er realistische Chancen, die höchste Trophäe im Vereins-Faustball nach Linz zu holen und drittens hatte er soeben seinen besten Freund mehrere Tage zu Gast: Gabriel Heck, Top-Angreifer des brasilianischen Spitzenklubs Novo Hamburgo, hatte ihn im Vorfeld des Vöcklabrucker Highlights in Linz besucht. „Es hat gut getan, meinen Landsmann wieder länger zu sehen und mit ihm in Linz einiges zu unternehmen“, freut sich Arnold.

Episches Duell