Bitteres Ende für den Gosauer „Genusskorb“

Der Gosauer Genusskorb galt als das Vorzeigeprojekt in Sachen Nahversorgung und Fleischproduktion. Zehn Landwirte schlossen sich vor knapp 25 Jahren zum zusammen und gründeten den Verein zur bäuerlichen Nahversorgung. „Es hat keinen Metzger mehr im Ort gegeben und wir wollten nicht, dass unsere Produkte auf eine weite Reise geschickt werden“, erinnert sich Daniel Spielbüchler an die Anfänge. Er hat im Betrieb gelernt. 2016 stieg er mit der Umwandlung des Vereins in eine GmbH zum Geschäftsführer auf , nun musste er einen Insolvenzantrag stellen.