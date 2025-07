Retter zu zwei Einsätzen wegen Urlaubern gerufen

Eine Urlauberfamilie aus Deutschland wanderte am späten Mittwochvormittag vom Vorderen zum Hinteren Gosausee. Dort angekommen, versuchten der 50-jährige Mann, seine 44-jährige Frau und deren 10-jährige Tochter den See zu Fuß zu umrunden. Ab der Hohen Holzmeisteralm wanderten sie weglos in Richtung Norden, blieben jedoch eher am Ufer des Sees. Die drei kamen in immer unwegsames Gelände, versuchten aber trotzdem noch irgendwie rund um den See zu gelangen.