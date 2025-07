Don Quichotes wilder Ritt durch Helfenberg

Standig-Ovations

David Fuchs gewinnt als Don Quichote sofort die Sympathie des Publikums, Stefan Lasko als sein naiv-verschlagener, aber auch treuer Diener hat die Lacher meist auf seiner Seite. Stefan Wunder, Sofie Pint und Simone Neumayr schlüpfen bravourös in viele Rollen und fungieren auch als Erzähler. Das Ensemble erntete zu Recht ungewöhnlich viel Szenenapplaus und durfte sich bei der Premiere am Mittwoch über Standing-Ovations am Ende der Vorstellung freuen.