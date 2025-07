Das ganze Wochenende über warten Event-Highlights

Der Sommer ist in voller Fahrt und so auch die Event-Highlights in unserem Bundesland. Für gute Stimmung sorgt beispielsweise Bonnie Tyler in Linz beim von der „Krone“ präsentierten Konzert auf der FrischLuft-Bühne im Posthof. Jubiläum feiert das Frankenburger Würfelspiel. Auch Party kommt nicht zu kurz: Am Pöstlingberg wird bei Mi Casa gefeiert, in Windischgarsten dreht sich alles um die begehrte Krachlederne.