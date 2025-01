So haben die Linzer in den Stadtteilen gewählt

Die Entscheidung um das Bürgermeisteramt in Linz geht in die Verlängerung. Dietmar Prammer (SPÖ) und Michael Raml (FPÖ) treten bekanntlich am 26. Jänner in der Stichwahl gegeneinander an. In welchen Sprengeln die Kandidaten besonders punkten konnten und in welchen weniger, zeigt die nachfolgende „Krone“-Analyse.