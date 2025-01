Linz ist (doch) nicht anders

Was an diesem Tag ebenso wenig überraschte, aber dennoch zum Nachdenken anregen sollte, ist die magere Wahlbeteiligung. Gerade einmal 42 Prozent der Linzer nutzen die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Am 26. Jänner gibt es eine zweite Chance, vom so wichtigen Wahlrecht Gebrauch zu machen – hoffentlich gibt es zumindest dann eine echte Überraschung...