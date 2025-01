Gastro-Sprecher fordert neue Krankenstand-Regelung

Die heimische Gastronomie ist in den vergangenen Jahren stark unter Druck geraten – die „Krone“ hat ausführlich berichtet. „Steigende Personalkosten bei gleichzeitigem Mitarbeitermangel, ein Kostenschub bei Wareneinsatz und Energie und nicht zuletzt die überbordende Bürokratie haben unseren Betrieben stark zugesetzt“, kritisiert Stefan Sternad, Fachgruppenobmann der Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer Kärnten. Die schleppenden Verhandlungen für eine neue Bundesregierung nimmt der Villacher zum Anlass, ordentlich Druck zu machen: „Lange genug werden wir schon mit Lippenbekenntnissen abgespeist. Davon haben wir genug, jetzt sind konkrete Taten gefragt“, so Sternad, der sich vor allem Lösungen in vier Bereichen wünscht: