Beim „kleinen Griechen“ gehen die Lichter aus

„Die wirtschaftliche Lage ist alles andere als rosig. Die Gäste werden leider immer weniger. Aufgrund meiner gesundheitlichen Vorgeschichte will ich auch nichts riskieren“, erzählt der 63-Jährige. 2021 erlitt er einen Schlaganfall. Nach kurzer Pause kehrte er aber wieder in sein Lokal zurück. „Ich wollte nie Mitleid und will es jetzt auch nicht“, will es der Vierfach-Opa nun ruhiger angehen und viel rasten. „In Griechenland sagt man, ich werde jetzt schlafen wie ein Mulli“, so Sigiridis.