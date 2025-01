Keine blauen Bäume | Viel blauer Wind

Keine blauen Bäume. Gerade erst haben wir das Superwahljahr 2024 in Österreich hinter uns gebracht, die Nachwehen, eher: Nachbeben bleiben aber bekanntlich heftig, wie wir in den vergangenen Tagen in aller Deutlichkeit zu spüren bekommen haben. Nun geht es munter weiter mit neuen Wahlgängen. Gestern waren die Linzer zur Bürgermeister-Neuwahl aufgerufen, am kommenden Sonntag wählen die Burgenländer ihren Landtag neu, eine Woche später die Niederösterreicher ihre Gemeinderäte. In Linz waren Bürgermeisterwahlen notwendig geworden, weil SPÖ-Stadtchef Klaus Luger im Vorjahr wegen des Brucknerhaus-Skandals zurücktreten hatte müssen. Sein SPÖ-Nachfolger Dietmar Prammer errang am Sonntag immerhin 40,2 Prozent der Stimmen, doppelt so viel wie sein FPÖ-Widersacher Michael Raml. Die beiden stehen sich am 26. Jänner in einer Stichwahl gegenüber – die Wahrscheinlichkeit, dass im Zuge der aktuellen blauen Welle auch Linz künftig von einem FPÖ-Kandidaten regiert wird: gering. Nicht immer und überall wachsen die blauen Bäume in den Himmel.