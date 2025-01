In diesen Gemeinden hat man trotz Wahl keine Wahl

Altmelon und Waldkrirchen an der Thaya im Waldviertel, Aderklaa und Parbasdorf im Bezirk Gänserndorf sowie Wolfsthal in Bruck an der Leitha – dort hat die ÖVP, Niederösterreichs mächtigste Bürgermeisterpartei mit 451 Amtsinhabern, eine besondere Herausforderung: In diesen fünf Kommunen tritt sie alleine zur Gemeinderatswahl an und muss dennoch Wähler mobilisieren. Bei den letzten Wahlen 2020 waren es noch acht.