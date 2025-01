Schillerndster Roter gegen erfolgreichsten Blauen

Böse Kritiker sprechen vom Kuba Österreichs: Schilf, Sonne und Schulden. Begeisterte Anhänger sehen ein gelungenes wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Experiment für die Sozialdemokratie in Österreich: das Burgenland. Hans Peter Doskozil regiert das östlichste Bundesland mit harter, aber großzügiger Hand. Nirgendwo in Österreich wurden so viele Unternehmen, ja ganze Branchen vom Land finanziert und übernommen. In zwei Wochen wird über diesen äußerst eigenständigen und -willigen Kurs abgestimmt.