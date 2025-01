EU-Kommissarin will Regeln konsequent durchsetzen

Zuckerberg wirft EU „Zensur“ vor

Zuckerberg hatte der EU „Zensur“ vorgeworfen. In einem Interview am Freitag mit dem Podcaster Joe Rogan appellierte der Chef des Meta-Konzerns an den künftigen US-Präsidenten Donald Trump, die großen Tech-Unternehmen vor Geldstrafen in der EU zu schützen.