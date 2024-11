Trump traf Zuckerberg in seinem Anwesen in Florida

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat den designierten US-Präsidenten Donald Trump in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida besucht. Der Tech-Tycoon war „dankbar“ für die Gelegenheit, mit Trump und Mitgliedern seines Teams über die neue Regierung zu sprechen. Das klang in der Vergangenheit noch ganz anders.