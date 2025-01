Großes Interesse an Burgenlands Pflegemodell

630 Personen bisher angestellt

Letztes Jahr wurde das Anstellungsmodell pflegender Angehöriger von der Hochschule Burgenland und Studienautor Manfred Tauchner evaluiert. „Das Anstellungsmodell ist einzigartig in Europa und mittlerweile ein hoch angesehenes Modell, welches zum Beispiel in Graz umgesetzt wird. In den letzten Wochen war ich im Landtag von Salzburg, in Bayern und in der Slowakei, wo großes Interesse herrscht, die Pflege neu zu organisieren“, so Tauchner. Bisher haben 630 Personen dieses Anstellungsmodell genutzt.