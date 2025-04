Billard-EM: Gold für Österreichs Frauen-Team!

Zum Abschluss der Billard-EM in Tallinn haben Österreichs Frauen mit Rekordeuropameisterin Jasmin Ouschan, Sandra Baumgartner und Lena Primus am Dienstag durch einen 2:1-Finalerfolg über Deutschland die Goldmedaille gewonnen. Für Österreichs Männer Albin Ouschan, Mario He und Maximilian Lechner reichte es nach einem 1:2 gegen Deutschland zu Team-Silber.