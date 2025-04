KAC verschlief gegen Bullen jeden Drittelstart

Der KAC verlor das dritte Finalspiel der ICE-Liga gegen Salzburg mit 1:3. In allen drei Dritteln kassierte man direkt zu Beginn ein Gegentor – selbst war man über weite Strecken zu harmlos oder scheiterte am starken Tolvanen im Bullen-Tor. Die Mozartstädter führen damit in der „Best-of-seven“-Serie schon mit 3:0, haben am Freitag den ersten Matchpuck auf den Titel.