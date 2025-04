Benko-Bunker: Stiftung macht 360 Kilo Gold zu Geld

Dazu kamen liquide Mittel in bar, fein säuberlich aufgeteilt in Schweizer Franken, US-Dollar und Euro: 23 Millionen Euro auf Konten, plus Millionen in Währungssafes. Während also in Österreich das Signa-Imperium wankte, legte die Stiftung in Vaduz offenbar weiter still und leise Reserven an.