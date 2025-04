Mit Fake-Identitäten zu Krediten in Millionen-Höhe

Acht Angeklagte zwischen 24 und 41 Jahren sitzen am Dienstag im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes. Sie müssen sich wegen eines Betrugsfalles in Millionen-Höhe verantworten, führt Staatsanwalt Francesco Obermayr aus und fasst die 105 Seiten große Anklage zusammen: Demnach sollen sie „Kredite und Handyverträge betrügerisch herausgelockt“ haben. Dabei nutzten sie gefälschte Unterlagen wie Reisepässe, Ausweise oder Meldebestätigungen, um Schein-Identitäten zu kreieren und so an Kredite zu kommen. Schaden: rund zwei Millionen Euro.