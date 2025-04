ÖFB-Frauen verlieren erneut gegen die Niederlande

Österreich auf Play-off-Kurs

Österreich (3) liegt als Dritter weiter auf Kurs Richtung Play-off gegen einen Liga-B-Vertreter um den Verbleib auf höchster Ebene, die Schottinnen sind noch punktlos. Am 30. Mai treffen die beiden Teams in Schottland aufeinander. Am 3. Juni (20.30 Uhr) folgt dann das abschließende Heimspiel gegen Deutschland, das in der Austria-Heimstätte Generali Arena in Wien stattfinden wird, wie der ÖFB am Dienstag bekanntgab.