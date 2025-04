Minus 110 Grad: Jetzt wird es kalt im Kurort

Erste Kältekammer des Burgenlandes

Herzstück des neuen Angebots ist die erste Kältekammer des Burgenlandes. Die leistungsstarke Ganzkörper-Kryotherapie bei extrem niedrigen Temperaturen von minus 110 Grad wird vor allem von Sportler gerne in Anspruch genommen oder in der Schmerztherapie eingesetzt. Eine weitere Neuheit sind sogenannte HRV-Messungen. Via Cardioscan können damit individuelle Belastungen sichtbar gemacht und gezielte Maßnahmen zur Optimierung der körperlichen und mentalen Gesundheit abgeleitet werden. „Mit der 3D-Körperanalyse mit Bodygee wird der eigene Körper in Form eines fotorealistischen Avatars visualisiert. Dies ermöglicht eine detaillierte Betrachtung der Körperzusammensetzung und -veränderung über die Zeit“, erklärt Franz Niederl, Ärztlicher Leiter im Resort.