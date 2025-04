Kogler-Nachfolge: Gewessler kündigt Bekanntgabe an

Grüne Abstimmung am 29. Juni in Wien

Gewählt wird dann am Bundeskongress Ende Juni in Wien. Die nicht unumstrittene Ex-Ministerin (Stichwort Lobautunnel) hatte bereits seit Langem als logische Nachfolgerin Koglers gegolten – genießt sie doch innerhalb der grünen Parteibasis den nötigen Rückhalt.