FC Arsenal gegen Real Madrid – ab 21 Uhr LIVE

Kaum Spielminuten für Alaba

Real kommt nicht in Topform. In den jüngsten drei Pflichtspielen kassierten Alaba und Co. nicht weniger als acht Gegentore, im spanischen Titelrennen setzte es am Samstag mit einer 1:2-Heimpleite gegen Valencia einen empfindlichen Rückschlag. „Wir müssen in der Defensive solider sein – und vor dem Tor effektiver“, meinte Trainer Carlo Ancelotti, dessen Vertrauen in Alaba nach dessen langer Verletzung zuletzt enden wollend war. Gegen Valencia spielte der ÖFB-Star eine Viertelstunde, im CL-Achtelfinale gegen den Stadtrivalen Atletico keine einzige Minute.