Aussage gegen Aussage – und dann ein Freispruch

Der Maturant aus dem Südburgenland sitzt vor dem Schöffensenat am Landesgericht Eisenstadt und scheint sich bei jedem Wort, das er sagen muss, zu genieren. Nein, er habe die junge Frau, die angegeben hat, 19 Jahre alt zu sein, bei der Halloweenparty 2024 nicht vergewaltigt; er habe sie, wie angeklagt, nicht auf dem Parkplatz an den Haaren gepackt und in die Knie gezwungen; und nein, zum Geschlechtsverkehr sei es keinesfalls gekommen.